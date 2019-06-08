وليد أزارو ينشر صورة جديدة من إجازة المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر وليد أزارو، مهاجم الأهلى المغربى، صورة جديدة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام خلال تواجده فى مدينة أغادير المغربية لقضاء العطلة. يذكر أن فريق الأهلى حصل على راحة سلبية من التدريبات فى إطار فترة توقف الدورى الممتاز، استعدادا لخوض المنتخب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل. ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا بعد انتهاء الراحة.

وليد أزارو

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