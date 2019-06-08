سوبر كورة.. كيف وضع الأهلى مصير مدربه الجديد فى يد الجبلاية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادي الأهلي القرار النهائى لاتحاد الكرة، فيما يخص تحديد مسابقات الموسم الكروى الجديد، لاتخاذ قرارات مهمة تخص الأجهزة الفنية.

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