شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة ينتظر الإعلان عن المدير الفنى لتحديد قائمة الراحلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو مصر المقاصة الإعلان عن اسم المدير الفنى للفريق فى المؤتمر الصحفى الذى سيعقده مجلس الإدارة بعد غد الإثنين بأحد فنادق القاهرة.

ورغم استقرار مجلس الإدارة على بعض الأسماء التى لم تشارك مع الفريق طوال الموسم مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق للفريق أو جمال عمر المدرب العام للفريق الفيومى، الذى تم تصعيده كمدير فنى عقب رحيل طلعت يوسف، إلا أن الإدارة ارتأت التمهل حتى يرى المدير الفنى الجديد جميع اللاعبين.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المقاصة أن لكل مدير فنى فكره الخاص ومن الجائز جدا أن يوافق المدير الفنى الجديد على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى الموسم الحالى، لذا فمن الأفضل التمهل حتى يرى المدير الفنى الجديد التقرير الفنى للمدير الفنى السابق ويحدد احتياجاته طبقا لذلك.