شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يتلقى عروضا محلية للتدريب بعد هبوط بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، عروضا محلية لقيادة إحداها فى الموسم المقبل بعد نجاحه فى تقديم عروض جيدة مع الفريق البترولى خلال فترة تواجده فى الموسم الحالى.

ويدرس عودة كل العروض بكل هدوء، خاصة أنه ما زال لديه وقت طويل لدراستها بعناية فى ظل انتهاء الموسم نهاية يوليه المقبل.

يذكر أن محمد عودة قاد بتروجت فى 14 لقاء، نجح فى جمع 21 نقطة، وفاز على العديد من أندية الدورى مثل مصر المقاصة ووادى دجلة والإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى.

وكان بتروجت قد هبط فى المباراة الأخيرة بالدورى بعد التعادل السلبى أمام المقاولون العرب وتجمد رصيده عند 35 نقطة فى المركز الـ16 للدورى.