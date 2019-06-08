شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد استعدادات الملعب الزجاجي بمول العرب لاستضافة بطولة CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولى للأسكواش صوراً من استعدادات مول العرب لاستضافة بطولة CIB للأسكواش والتى ينظمها نادي وادي دجلة كواحدة من أقوى البطولات فى اللعبة.

ويكشف وادي دجلة اليوم السبت عن تفاصيل بطولة CIB الدولية للأسكواش والتى من المقرر انطلاقها غدا الأحد فى مول العرب، وذلك في مؤتمر صحفي مساء اليوم .

وتعتبر بطولة CIB أحد البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلهم بتصنيف السيدات.

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ويشارك من مصر في بطولة CIB للاسكواش والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري، 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، ونور الطيب المصنفة الخامسة.