سوبر كورة: مجلس الأهلى يتخذ قرار أزمة الدورى بدون الكبار.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم استعداد مجلس إدارة الأهلى لاتخاذ قرار مهم ومصيرى فى أزمة جدول الدورى العام، إلا أن غياب كبار المجلس والمتمثلين فى العامرى فاروق نائب رئيس النادى وخالد الدرندلي أمين الصندوق وخالد مرتجى عضو المجلس، يحول دون اتخاذ قرار جماعي فى أزمة جدول الدوري. لمعرفة أسباب غياب كبار مجلس الأهلى عن اتخاذ قرار أزمة الدوري.. اضغط هنا

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