شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين على باب الرحيل من النجوم فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب 6 لاعبين فى فريق النجوم من الرحيل عن صفوف فريقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى كل منهم العديد من العروض من أندية مختلفة بالدورى الممتاز.

وتلقى مجلس إدارة نادى النجوم، برئاسة محمد الطولية، العديد من العروض الشفهية لكل من: المهاجم صلاح أمين، والمدافع محمود فتح الله، ولاعب الوسط محمود عبد الحليم حليمو، ولاعب الوسط عمرو السيسى، والمدافع كريم فؤاد، والمدافع خالد عبد الرازق.

وينتظر مجلس إدارة النجوم وصول عروض رسمية للاعبين من الأندية التى ترغب فى ضمهم، من أجل دراستها والبت وفقًا لمصلحة النادى واللاعب فى وقت واحد.

وهبط فريق النجوم رسميًا لدورى القسم الثانى بعدما شارك فى الدورى الممتاز الموسم الحالى لأول مرة فى تاريخه.