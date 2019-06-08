سوبر كورة يكشف تكاليف استمرار رمضان صبحى داخل الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة تكاليف صفقة استمرار رمضان صبحى، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، فى صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الكروى الجديد. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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