شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انتهاء أعمال تطوير استاد الاسماعيلية استعدادا للكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المسئولة عن أعمال التجديد والتطوير باستاد الإسماعيلية عن جاهزيته لاستضافة منافسات المجموعة السادسة والأخيرة لكأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة، والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو الحالى وحتى 19 يوليو المقبل. ومن المقرر أن يتسلم الاتحاد الأفريقى الملعب خلال الساعات المقبلة. وأتمت الشركة إجراءات رفع كفاءة أرض الملعب والمضمار وإعادة تجديد المدرجات وأعمال التشطيبات الداخلية والواجهة الرئيسية مع استحداث جميع أنظمة “الإلكتروميكانيك” للغرف بجانب تطوير غرف الملابس والحكام والمداخل وقاعة المؤتمرات الصحفية ومناطق “الــvip وتطوير نظام البث التليفزيونى وكاميرات المراقبة. - الملعب تم التعاقد مع شركة متخصصة والتى تعد رقم 1 على مستوى العالم بهذا المجال، حيث تم تجديد أرض الملعب ورفع كفاءة عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500 ، بجانب تغيير نظام الرى والصرف واتمام عمليات التسميد. - مضمار الملعب تم صيانته وتخطيطه بشكل كامل بما يتوافق مع اشتراطات ألعاب القوى. - مدرجات الملعب تم رفع كفائتها بالشكل الذى يليق بالواجهة الحضارية لمصر. - غرف اللاعبين والحكام تم إعادة تأهيلهما بما يحقق اشتراطات الاتحاد الأفريقى “الكاف”. Advertisements - الواجهة الخارجية تمت إعادة تجديدها بجانب تطوير نظام الذى يعمل على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد بأرجاء الاستاد. - كما تم تصميم نظام يضمن مزيدا من السلامة والأمان ضد الحريق. - تركيب أنظمة الداتا للمركز الصحفى والإعلامى، مع استلام مهمات البث التليفزيونى. - تم تركيب بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل.

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