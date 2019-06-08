تقرير.. أين يقع صلاح بين النجوم الأعلى أجرا في كبار بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

استعرضت صحيفة "ميرور" البريطانية رواتب النجوم الأعلى أجرًا في الأندية الستة الكبرى بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتصدر المصري محمد صلاح قائمة أعلى لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي من حيث الراتب الأسبوعي.

ويتصدر البلجيكي كيفن دي بروينا قائمة اعلى اللاعبين تقاضيًا للأجور في فريق مانشستر سيتي بطل بريميرليج، حيث يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، كأفضل راتب بين لاعبي المسابقة الإنجليزية.

ويتفوق النجم البلجيكي الذي حرمته الإصابات من التألق في الموسم الماضي بفارق كبير على جميع زملائه في مانشستر سيتي، حيث يبتعد بفارق 130 ألف جنيه إسترليني عن الإسباني ديفيد سيلفا، وبفارق 160 ألفًا أمام الإنجليزي رحيم ستيرلينج.

وفي ليفربول يحصل صلاح على الراتب الأعلى بين نجوم بطل دوري أبطال أوروبا، حيث يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعدما رفع ليفربول راتبه من 90 ألفًا في الأسبوع، عقب تألقه المبهر في موسم 2017/2018.

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ويتساوى هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبر مع صلاح في الراتب الأسبوعي، بـ 200 ألف جنيه إسترليني، وهو الرقم الأعلى أيضًا بين جميع لاعبي فريق العاصمة الإنجليزية.

وفي آرسنال، يتساوى الألماني مسعود أوزيل مع دي بروينا كأعلى لاعبي بريميرليج حصولًا على راتب أسبوعي، بـ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو الراتب ذاته الذي يتقاضاه التشيلي أليكسيز سانشيز نجم مانشستر يونايتد، وأكثر لاعبيه تقاضيًا للأجر.

وتراجع الرقم الأعلى على صعيد الأجر الأسبوعي بين لاعبي تشيلسي، عقب الإعلان الرسمي عن رحيل البلجيكي إيدين هازار إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، حيث كان هازار يتقاضى 225 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وأصبح حارس المرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا الذي انتقل إلى الملاعب الإنجليزية في الموسم الماضي أعلى لاعبي تشيلسي تقاضيًا للأجر، بـ 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.