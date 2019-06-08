مدرب منتخب تونس يكشف سبب عدم إشراك ساسي أمام العراق

كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، أسباب عدم مشاركة فرجاني ساسي لاعب خط وسط نسور قرطاج خلال اللقاء الودي الذي أقيم أمس أمام العراق.

وكان المنتخب التونسي فاز على نظيره العراق بهدفين دون رد في إطار استعداد نسور قرطاج لمنافسات أمم إفريقيا 2019.

وقال جيريس في تصريحات نقلتها الصحف التونسية إن ساسي كان على دكة البدلاء لتحفيز زملائه، ولزيادة الروح المعنوية، ولكنه لن يدفع باللاعب في المباريات، إلا بعد التعافي من الإصابة بنسبة 100%.

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وشدد جيريس على أن تأهيل ساسي يسير بالشكل الأمثل، لاسيما وأن اللاعب يشارك في التدريبات

الجماعية فضلا عن أدائه لبعض التدريبات البدنية الإضافية حتى يصبح جاهزا في أقرب وقت لخوض المباريات.

وأعرب المدرب الفرنسي عن سعادته بالفوز على العراق، حيث قدم فريقه مباراة قوية، على المستوى الهجومي والدفاعي.

واختتم جيريس حديثه قائلا: "لدينا لاعبون يمتلكون خبرات مميزة، وهذا الأمر سيدعمنا في أمم إفريقيا، نريد أن نظهر بشكل قوي من البداية ونحن قادرون على فعل ذلك".