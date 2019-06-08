كشف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، أسباب عدم مشاركة فرجاني ساسي لاعب خط وسط نسور قرطاج خلال اللقاء الودي الذي أقيم أمس أمام العراق.
وكان المنتخب التونسي فاز على نظيره العراق بهدفين دون رد في إطار استعداد نسور قرطاج لمنافسات أمم إفريقيا 2019.
وقال جيريس في تصريحات نقلتها الصحف التونسية إن ساسي كان على دكة البدلاء لتحفيز زملائه، ولزيادة الروح المعنوية، ولكنه لن يدفع باللاعب في المباريات، إلا بعد التعافي من الإصابة بنسبة 100%.
وشدد جيريس على أن تأهيل ساسي يسير بالشكل الأمثل، لاسيما وأن اللاعب يشارك في التدريبات
وأعرب المدرب الفرنسي عن سعادته بالفوز على العراق، حيث قدم فريقه مباراة قوية، على المستوى الهجومي والدفاعي.
واختتم جيريس حديثه قائلا: "لدينا لاعبون يمتلكون خبرات مميزة، وهذا الأمر سيدعمنا في أمم إفريقيا، نريد أن نظهر بشكل قوي من البداية ونحن قادرون على فعل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب تونس يكشف سبب عدم إشراك ساسي أمام العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.