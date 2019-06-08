جلسة خاصة في سموحة لتحديد احتياجات الفريق

يعقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، جلسة مع التوأم حسام حسن المدير الفني للفريق، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة احتياجات الفريق واللاعبين الذين

سيتم الاستغناء عنهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان الجهاز الفنى لفريق سموحة قد منح الفرصة لأكثر من

لاعب صاعد مثل فارس مجاهد وإبراهيم عبد القوى في مباريات الدوري الأخيرة لحسم مصير اللاعبين الناشئين مع الفريق.

وكان عامر قد جدد عقود الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن لمدة موسم إضافي.