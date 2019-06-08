يعقد مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، جلسة مع التوأم حسام حسن المدير الفني للفريق، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة احتياجات الفريق واللاعبين الذينسيتم الاستغناء عنهم خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان الجهاز الفنى لفريق سموحة قد منح الفرصة لأكثر من
وكان عامر قد جدد عقود الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة حسام حسن لمدة موسم إضافي.
كانت هذه تفاصيل خبر جلسة خاصة في سموحة لتحديد احتياجات الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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