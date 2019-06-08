يوفنتوس يستهدف ضم موهوبة روما

كشفت تقرير صحفية إيطالية عن دخول نادي يوفنتوس في مفاوضات مع نادي روما من أجل ضم نجم الفريق الشاب، زانيولو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. أكدت صحيفة "لاستامبا" الايطالية أن نادي يوفنتوس سيقدم عرضًا بقيمة 40 مليون يورو بالاضافة إلى إعارة بيرين حارس مرمى الفريق أو كوادرادو لروما، من أجل الحصول علي خدمات زانيولو. الجدير بالذكر أن اللاعب يرغب في الرحيل عن روما من أجل البحث عن راتب مالي أكبر من الذي يتقاضاه مع روما.

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