لاقت بعثة المنتخب الأوليمبي، برئاسة د.كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، استقبالا حافلا في مدينة انديجان بأوزبكستان اليوم حافلا في مدينة انديجان بأوزبكستان اليومالسبت. حيث يلتقي المنتخب الأوليمبي مع أوزبكستان ودياً يومي 9 و11 يونيو الجاري استعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو. شاهد..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. استقبال رائع للمنتخب الأوليمبي بمدينة انديجان بأوزبكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.