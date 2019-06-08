يجري المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالات مكثفة مع أعضاء المجلس لعقد اجتماع عاجل غدًا الأحد، لوضع حد للخلافات الدائرة بين أعضاء الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت مصادر داخل الجبلاية للوفد أن أبوريدة طالب أعضاء المجلس بضرورة حضور اجتماع الغد،في ظل حالة التضارب في التصريحات والهجوم المتبادل من بعض الأعضاء ضد بعضهم وضد قرارات الاتحاد عبر وسائل الإعلام مؤخرًا.
ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة أزمة استكمال مباريات الدوري، بعد
وكان الأهلي أرسل مذكرة رسمية لاتحاد الكرة يطالب باستكمال الدوري قبل أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونية الجاري إلى 19 يوليو المقبل، صباح اليوم السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوريدة يدعو أعضاء الجبلاية لاجتماع طارئ غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.