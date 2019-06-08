أبوريدة يدعو أعضاء الجبلاية لاجتماع طارئ غدًا

يجري المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالات مكثفة مع أعضاء المجلس لعقد اجتماع عاجل غدًا الأحد، لوضع حد للخلافات الدائرة بين أعضاء الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر داخل الجبلاية للوفد أن أبوريدة طالب أعضاء المجلس بضرورة حضور اجتماع الغد،

في ظل حالة التضارب في التصريحات والهجوم المتبادل من بعض الأعضاء ضد بعضهم وضد قرارات الاتحاد عبر وسائل الإعلام مؤخرًا.

ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى مناقشة أزمة استكمال مباريات الدوري، بعد

ضغط وشكاوي من بعض الأندية الهابطة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، وأيضًا الرد على بيان النادي الأهلي، بالاضافة الى الوقوف على آخر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان الأهلي أرسل مذكرة رسمية لاتحاد الكرة يطالب باستكمال الدوري قبل أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونية الجاري إلى 19 يوليو المقبل، صباح اليوم السبت.