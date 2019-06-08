أعلنت الشركة المسؤولة عن أعمال التجديد والتطوير باستاد الإسماعيلية عن جاهزيته لاستضافة منافسات المجموعة السادسة والأخيرة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنسختها الجديدة والمقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يتسلم الاتحاد الأفريقى الملعب خلال الساعات المقبلة.
وأتمت الشركة إجراءات رفع كفاءة أرض الملعب والمضمار وإعادة تجديد المدرجات وأعمال التشطيبات الداخلية والواجهة الرئيسية مع استحداث جميع أنظمة “الالكتروميكانيك” للغرف بجانب تطويرغرف الملابس والحكام والمداخل وقاعة المؤتمرات الصحفية ومناطق “الــvip وتطوير نظام البث التليفزيونى وكاميرات المراقبة.
الملعب..
وتم التعاقد مع شركة متخصصة للملعب والتى تعد رقم 1 على مستوى العالم بهذا المجال حيث تم تجديد أرض الملعب ورفع كفاءة عمليات الاضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500 ، بجانب تغيير نظام الرى والصرف واتمام
مضمار الملعب..
وتم صيانة مضمار الملعب وتخطيطه بشكل كامل بما يتوافق مع اشتراطات ألعاب القوى. -مدرجات الملعب تم رفع كفائتها بالشكل الذى يليق بالواجهة الحضارية لمصر.
غرف اللاعبين والحكام..
تم إعادة تأهيلهما بما يحقق اشتراطات الاتحاد الافريقى “الكاف”. -الواجهة الخارجية تم اعادة تجديدها بجانب تطوير نظام الذى يعمل على تشغيل أجهزة التكييف والتبريد بأرجاء الاستاد.
كما تم تصميم نظام يضمن مزيد من السلامة والأمان ضد الحريق.
وتركيب أنظمة الداتا للمركز الصحفى والاعلامى ، مع استلام مهمات البث التليفزيونى.
وتم تركيب بوابات إليكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. خلال ساعات تسليم استاد الإسماعيلية للاتحاد الأفريقي بعد جاهزيته بشكل تام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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