أيسلندا تفوز على ألبانيا وتتصدر المجموعة بتصفيات كأس أمم أوروبا

تغلب منتخب أيسلندا على نظيره ألبانيا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب "لاواردالسفولور ستاديوم"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، بتصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020". من دور المجموعات، بتصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2020". سجل هدف اللقاء يوهان بيرج جودموندسون لاعب المنتخب الأيسلندي في الدقيقة 22. وبهذه النتيجة يحصد منتخب أيسلندا النقطة السادسة، يحتل بها المركز الثالث، بينما تجمد رصيد منتخب ألبانيا عند النقطة الثالثة، في المركز الرابع.

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