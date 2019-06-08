كرواتيا تضرب ويلز بثنائية في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020

فاز المنتخب الكرواتي على نظيره الويلزي بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بينهم ضمن الجولة الثالثة من تصفيات يورو 2020.
سجل أهداف اللقاء جيمس لورانسلاعب المنتخب الويلزي بالخطأ في مرماه لصالح كرواتيا في الدقيقة 17، ايفان بريسيتش لاعب المنتخب الكرواتي، في الدقيقة 48،
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى ست نقاط، يحتل بها المركز الأول في المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد ويلز عند النقطة الثالثة، في المركز الثالث.
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