شارك في التصويت لمحمد صلاح في استفتاء "ماركا"

قامت صحيفة "ماركا" الإسبانية باستفتاء جماهيري من أجل اختيار أفضل لاعب فى العالم بالوقت الحالي. وأعلنت الصحيفة، عن ترشيح 10 لاعبين فى الاستفتاء الجماهيري الذي طرحته لاختيار أفضل لاعب فى العالم. وتواجد فى القائمة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، وزميله فى الفريق الهولندى فيرجيل فان دايك، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى، ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى، والفرنسي كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان، ولوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وإيدين هازارد نجم تشيلسى الذي انتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني، والفرنسي أنطوان جريزمان، أوبلاك حارس اتلتيكو مدريد الإسباني. للتصويت لمحمد صلاح من اضغط هنا..

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