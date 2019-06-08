رياضة | دي ليخت يوجه رسالة قوية إلى كريستيانو رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يوجه رسالة قوية إلى كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لاعب المنتخب الهولندي لكرة القدم ماتياس دي ليخت، إنه يتعين على منتخب بلاده بذل أقصى جهد لهم أمام المنتخب البرتغالي عندما يلتقيان غداً الأحد، في المباراة النهائية لبطولة دوري أمم أوروبا.

وقال دي ليخت في مقابلة تشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم السبت: "سيكون المنتخب البرتغالي متحمساً ولديه دوافعه، لذلك يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا".

وعن تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال دي ليخت: "إن رونالدو يعد ظاهرة، وأظهر مرة أخرى خلال الموسم المنقضي مع يوفنتوس أن بإمكانه تسجيل الأهداف من أي مكان، ولكن لا يتعين علينا أن نعدل طريقة لعبنا من أجله، لأن المنتخب البرتغالي يملك لاعبين عظماء، سيتعين علينا أن نركز في مهمتنا والتأكد من أن البرتغال لن تتحكم في اللعب".

وعند سؤاله عما إذا كان الفريق يملك شخصية قوية، أجاب: "بالطبع، لدينا مهارات فردية رائعة ولكن فوق كل هذا نحن فريق جيد، وبسبب هذا نحقق نتائج جيدة، نفضل عدم التأخر في النتيجة ولكن إذا حدث هذا، تكون بحاجة لفريق يمكنه قلب النتيجة، وأعتقد أننا فعلنا هذا أمام المنتخب الإنجليزي".

وقلب المنتخب الهولندي تأخره بهدف أمام المنتخب الإنجليزي إلى فوز 3-1 أمس الأول الخميس، في الدور قبل النهائي ببطولة دوري أمم أوروبا.

واختتم دي ليخت حديثه قائلاً: "لا يوجد شرف أكبر من ارتداء قميص المنتخب الوطني، أستمتع بذلك كثيراً وأتمنى ارتداءه مرات أكثر في المستقبل، أداء المنتخب يرتفع، والجماهير الهولندية تستمتع بالطريقة التي نلعب بها، وإذا فزنا بلقب دوري أمم أوروبا سيكون هذا أكبر تأكيد".