رياضة | دومينيك تيم يقهر ديوكوفيتش ويواجه نادال بنهائي رولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دومينيك تيم يقهر ديوكوفيتش ويواجه نادال بنهائي رولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطاح النمساوي دومينيك تيم بآمال نوفاك ديوكوفيتش في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما عاد إلى ملعب فيليب شاترييه اليوم السبت، ليكمل انتصاره بنتيجة 6-2 و3-6 و7-5 و5-7 و7-5 ويضرب موعداً مع رفائيل نادال في إعادة لنهائي العام الماضي.

وكان تيم المصنف الرابع متقدماً 3-1 في المجموعة الثالثة أمس الجمعة، عندما توقفت مباراة الدور قبل النهائي بسبب الأمطار ثم تأجلت لليوم التالي على نحو مفاجئ.

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وبعد استئناف اللعب، بدأ ديوكوفيتش بقوة ورد كسر إرساله في ثالث أشواط اليوم، لكن اللاعب الصربي خسر إرساله وفقد تماسكه في الشوط 12 المثير بالمجموعة الثالثة ليسمح لتيم بأن يصبح على بعد مجموعة واحدة من النهائي.

وتعافى ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم ليفوز بالمجموعة الرابعة لكنه تأخر 4-1 في المجموعة الحاسمة وأنقذ نقطة ليتفادى التأخر 5-1 قبل توقف اللعب مرة أخرى لمدة ساعة بسبب الأمطار.

وتعثر تيم وهو يرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 5-3، وأضاع نقطتين للفوز باللقاء لكنه حصل على فرصة أخرى حين أرسل ديوكوفيتش والنتيجة 5-6 وأنهى المهمة بضربة أمامية ناجحة رائعة.