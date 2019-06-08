رياضة | بالأسماء.. قائمة بنين النهائية في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. قائمة بنين النهائية في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر ميشيل دوسوييه المدير الفني لمنتخب بنين ضم 23 لاعبا، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019. ويقع منتخب بنين في المجموعة السادسة، مع الكاميرون وغانا وغينيا بيساو. وجاءت قائمة بنين كالتالي: Advertisements حراسة المرمى: ساتورنين ألاجبي "نبور الفرنسي" - شريف الدين كاكبو "بافالوز" - فابيان فارنولي "ياني مالاتيا التركي" الدفاع: خالد أدينون "أميان الفرنسي" - موزيس أديليهو "ليفادياكوس اليوناني" - سايدو بارازي "مولين يزيري الفرنسي" - رودريجي فاسينو "بافالو بورجو" - إيمانويل إيمورو "كان الفرنسي" - ديفيد كيكي "ريد ستار الفرنسي" - جونيور سالومون "بلاتو يونايتد النيجيري" - أوليفيه فيردون "سوشو الفرنسي" الوسط: جوردان أديوتي "أوكسير الفرنسي" - تيدجاني أناني "اتحاد بن قردان التونسي" - سيسي دالميدا "يوفل تاون الأنجولي" - رودريجي كوسي "الإفريقي التونسي" - ماما سيبو "تولون الفرنسي" - ستيفان سيسينيون "جينشلربيليجي التركي" الهجوم: ديفيد دجيجلا "نيور الفرنسي" - جوديل دوسو "فادوز ليخنشتاين" - ستيف مونييه "هادرسفيلد تاون الإنجليزي" - مايكل بوتيه "آدانا ديميرسبور التركي" - ديزيريه أزانكبو "سينيكا السلوفيني" - سيبيو سوكو "هانزا روستوك الألماني"

Advertisements