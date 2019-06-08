رياضة | شريف إسماعيل يزور ملاعب الإسكندرية

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زار المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، مدينة الإسكندرية اليوم من أجل الوقوف على جاهزية المدينة لاستضافة مباريات كأس أمم إفريقيا، حيث تحتضن المدينة مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية.

ورافق شريف إسماعيل خلال الزيارة محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم وعامر حسين رئيس المجموعة الثانية، حيث شملت الزيارة متابعة آخر الأعمال التي جرت بالإستاد وملاعب التدريب قبل تسليم الملعب بشكل رسمي للكاف.

وحرص محمد فضل وعامر حسين على حضور التدريب الخاص بالمتطوعين بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين بالبطولة وزيارة إلى معالم مكتبة الإسكندرية.