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رياضة | أهداف مباراة - كرواتيا 2 × 1 ويلز | التصفيات المؤهلة ليورو 2020

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مباريات دولية ودية

الأرجنتين - أساسي

5

x
02:10

1

نيكاراجوا - أساسي

نيجيريا - أساسي

-

x
18:00

-

زمبابوي - أساسي

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

كرواتيا

-

x
15:00

-

ويلز

روسيا البيضاء

-

x
20:45

-

ألمانيا

بلجيكا

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-

x
20:45

-

كازاخستان

اليونان

-

x
20:45

إيطاليا

تركيا

-

x
20:45

-

فرنسا

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019

الولايات المتحدة الأمريكية

-

x
17:30

-

الإكوادور

كوريا الجنوبية

-

x
20:30

-

السنغال

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