رياضة | الزمالك يكشف حقيقة رحيل لاعبيه خلال انتقالات الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة رحيل لاعبيه خلال انتقالات الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام الأخيرة عن رحيل مجموعة كبيرة من لاعبي الفريق الأول لنادي الزمالك بعد انتهاء عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك لـ"الخليج 365 الرياضي" أن الفريق حصل على راحة لمدة ١٠ أيام، وفي خلال هذه الفترة لم يتم مناقشة أي أمور خاصة باللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوقت يعرف بإسم "فترة السماسرة" حيث يسعى كل الوكلاء لتلميع بعض اللاعبين من أجل تسويقهم، وهذا ما نعلمه جيدا، لذلك لن يرحل أي لاعب عن الفريق إلا بعد مناقشة الجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وعن اللاعبين المعارين قال: "الزمالك يمتلك أكثر من ١٠ لاعبين معارين داخل وخارج مصر، ومن المرجح ان يعود ثلاثة أو أربع لاعبين فقط خلال الموسم الجديد".