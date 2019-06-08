رياضة | 10 نجوم تريد أنديتهم التخلص منهم | أهدهما لريال مدريد واثنان لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نجوم تريد أنديتهم التخلص منهم | أهدهما لريال مدريد واثنان لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مع انتهاء الموسم الرياضي الحالي 2018-2019 تسعى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى لتدعيم صفوفها بعناصر جديدة، ولكن قبل ذلك تسعى للتخلص من العديد من اللاعبين، الذين صاروا يشكلون عبئًا عليها، إما للإصابات أو لتراجع المستوى أو لإفتعال المستوى والتقدم في السن، أو لمعادلة سلم الرواتب.

ونستعرض لكم 10 نجوم تسعى أنديتهم للتخلص منهم خلال الميركاتو الصيفي، على النحو التالي :

1- كوستا :

اقترب النجم الدولي الإسباني دييجو كوستا، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني من الرحيل خلال الصيف الحالي، بعدما قررت إدارة ناديه التخلي عنه، لأسباب عديدة، منها انخفاض متسواه وتدني أرقامه برغم راتبه الكبير (10 مليون يورو)، فضلا عن تقدمه في السن (30 عامًا)، علاوةً على تكرار إصاباته.

لكن تبقى تصرفات كوستا المثيرة للجدل هي السبب الأبرز حو رغبة الروخي بلانكوس في التخلي عنه، وكان آخرها إعتدائه لفظيًا على حكم مباراة فريقه أمام برشلونة في الليجا، مما كلف فريقه الخسارة وإيقافه 8 مباريات، ثم تطورت الأمور لما أعلن اللاعب تمرده على النادي وتغيب عن تدريبات الفريق أكثر من مرة، بحجة أن النادي لم يعدمه إبان تلك أزمة الإيقاف.

2- ألكانتارا :

منذ انتهاء فترة إعارة اللاعب البرازيلي رافينيا ألكانتارا لإنتر ميلان الإيطالي وعودته ثانيةً لبرشلونة الإسباني، لم يجد له مكانًا في تشكيل الفريق الكتالوني بصفة مستمرة ولعب 8 مباريات فقط في النصف الأول من الموسم، ثم حدثت الكارثة بإصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" خلال الفترة الماضية، فإن مسؤولو البارسا لا يريدون استمرار اللاعب، ومن ثم رفضت مطالبه بتحسين عقده ورفع راتبه، وغالبًا سيكون رافينيا من أوائل الراحلين عن صفوف برشلونة هذا الصيف.

3- سانشيز :

من أبرز الحالات بهه القائمة، هو النجم التشيلي ألكسيس سانشيز، الذي قدم مستويات خرافية مع فريقه السابق أرسنال، ولكن حدث التغيير الجذري فور انتقاله إلى مانشستر يونايتد، فقد رصدت له إدارة اليونايتد الراتب الأعلى في البريميرليج (500 ألف جنيه استرليني إسبوعيًا)، لكنه لم يشارك أساسيًا إلا في مباريات لا تذكر وتعرض لباكورة إصابات متواصلة.

ومن ثم قررت إدارة اليونايتد أن تضعه ضمن قائمة اللاعبين الذين تريد التخلص منهم في الصيف بالاتفاق مع المدرب أولي جونار سولشاير، وإن لم يكن التخلص من سانشيز بسبب تراجع مستواه فإن راتبه الضخم يتسبب في مشكلة كبيرة لإدارة النادي، حيث يطالب العديد من النجوم برفع رواتبهم، وعلى رأسهم الحارس ديفيد دي خيا.

4- أومتيتي :

قد يكون من الغريب أن النجم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي قدم مستويات رائعة خلال الموسمين الماضيين، يتم وضعه على قائمة اللاعبين الغير مرغوب في استمرارهم ضمن صفوف فريق برشلونة خلال الموسم المقبل بالاتفاق مع المدرب إرنيستو فالفيردي، مع العلم ان اللاعب يريد الاستمرار مع الفريق.

وترى إدارة برشلونة أن أومتيتي لن يكون قادرًا على التألق مرة أخرى بسبب الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة، وأن الفريق صار يمتلك بدلاء جيدين له، أمثال كليمونت لينجليت وجان كلير توديبو، فضلا عن ماتياس دي ليخت الذي يحاول البارسا جاهدًا أن يتعاقد معه هذا الصيف.

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5- رودريجيز :

يعاني النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من مستقبل ضبابي، حيث أعلن اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية عن رحيله عن صفوف بايرن ميونيخ، وأكد على ذلك رئيس النادي البافاري أولي هونيس، والمثير في الأمر أن ناديه الأصلي ريال مدريد لا يريد استرجاعه، لأنه خارج خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتريد العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أن تظفر بخدمات لاعب الوسط الكولومبي خلال سوق الانتقالات الصيفية، على رأسها يوفنتوس ونابولي وإنتر ميلان بإيطاليا، فضلاً عن مانشستر يونايتد بإنجلترا.

6- إيكاردي :

بعد أن كان المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي أحد الأعمدة الرئيسية للنيترازوري خلال الموسمين الماضيين، لكنه صار خلال الموسم المنصرم أحد اللاعبين الغير مرحب بهم والذين يرغب الجميع في رحيلهم، ليس فنيًا، لأنه يعد من أفضل لاعبي العالم، إنما بسبب مشاكله مع الإدارة.

بدأت مشاكل إيكاردي مع الإنتر برفضه تجديد العقد، ثم تفويضه لزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا بأمر التفاوض مع النادي لزيادة راتبه، وتطورت الأمور بإعلان اللاعب بأنه سيرحل في الصيف، ومن ثم سحب النادي شارة القيادة منه، وأخيرًا حددت إدارة الإنتر مبلغ 60 مليون يورو للتخلي عنه، رغم أن قيمته تتخطى الـ90 مليون.

7- أوزيل :

يشهد هذا الصيف نهاية مشوار النجم الألماني مسعود أوزيل مع ناديه أرسنال الإنجليزي، بعد أن أصبح اللاعب غير قادر على قيادة خط وسط الفريق وتوالت مشاكله مع مدربه الإسباني أوناي إيمري، وجلس إحتياطيًا في كثير المباريات.

وتبقى مشكلة الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا (350 ألف جنيه استرليني) هو المشكلة الأبرز، حيث يسعى النادي اللندني لتوفير تلك الأموال الكثيرة من أجل إبرام صفقات تدعيمية للفريق، وخلق توازن بين الرواتب التي يتقاضاها اللاعبين.

8- هيجواين :

جاء النجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، فكان مصير الأرجنتيني جوانزالو هيجواين الخروج من اليوفي معارًا إلى ميلان، ومنه لتشيلسي الإنجليزي.

ويبدو أن هيجواين سيلاقي نفس المصير بهذا الصيف ولكن بالبيع النهائي، لعدم رغبة البيانكونيري في الاحتفاظ به، بسبب راتبه المتفع (9 مليون يورو سنويًا) فضلا عن مستوياته المتواضعة في خط الهجوم، وعدم وجود مكان له بالتشكيل الأساسي.

9- بيل :

يريد ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين الزيدان التخلص من الويلزي جاريث بيل، حيث لا يحظى اللاعب بقبول مدربه منذ عودته لتدريب الملكي، فضلاً عن استبعاده من عدة مباريات أو إدخاله بديلاً ليقضي دقائق معدودة في أرض الملعب لأسباب فنية، ويبدو أن الرئيس فلورنتينو بيريز يوافق زيدان على ذلك، لتوفير راتبه الضخم (13 مليون يورو).

وتكمن المشكلة الكبيرة بالنسبة للاعب في عدم تقديم أي من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، كما أن اللاعب قد أعلن رغبته في البقاء ضمن صفوف ريال مدريد، لعدم وجود أي نادي يستطيع دفع راتبه الكبير، نتيجة مستواه المتراجع وإصاباته المتواصلة، وفي حال حال عدم بيعه قد يتم إعارته مع المساهمة في دفع راتبه لحين التخلص منه مستقبلاً.