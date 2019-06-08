رياضة | جالاتا سراي يحسم صراع الاتحاد والهلال على ضم بلهندة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جالاتا سراي يحسم صراع الاتحاد والهلال على ضم بلهندة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي جالاتا سراي التركي عرض نادي الاتحاد للتعاقد مع اللاعب المغربي الشاب يونس بلهندة والذي يرغب نادي الهلال في ضمه أيضا.

ودخل الهلال والاتحاد في مفاوضات مع جالطة سراي لضم الدولي المغربي، حيث أبدى بلهندة رغبته في الانتقال إلى الهلال.

وأشارت الصحيفة "HÜRRIYET" التركية إلى أن الاتحاد قد عرض تقديم راتبًا سنويًا لبلهندة يقدر بـ6 ملايين يورو، فيما سيحصل نادي جالطة سراي على 12 مليون يورو.

ورفض النادي التركي فكرة بيع لاعبه المغربي على أمل تألقه مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية في الصيف الحالي.