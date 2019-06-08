رياضة | منتخب أيسلندا يخطف فوزا غاليا من ألبانيا بتصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب أيسلندا يخطف فوزا غاليا من ألبانيا بتصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع منتخب أيسلندا لكرة القدم فوزا صعبا من ضيفه منتخب ألبانيا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

ويدين المنتخب الأيسلندي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 22.

ورفع المنتخب الأيسلندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب ألبانيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع.