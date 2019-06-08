رياضة | ألمانيا تهزم الصين في مونديال السيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تهزم الصين في مونديال السيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استهل المنتخب الألماني، مسيرته في كأس العالم للسيدات، بفوز صعب على نظيره الصيني بهدف دون رد، اليوم السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، فيما سجلت جوليا جوين الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 66.
ورغم الصمود الذي أظهره المنتخب الصيني والفرص التي سنحت له من المرتدات السريعة التي شكلت خطورة كبيرة، مني الفريق بالهزيمة 0-1 وهي نفس النتيجة التي انتهت بها آخر مباراة سابقة بين الفريقين والتي أقيمت في أولمبياد 2016.
وفرض المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، وحاصر المنتخب الصيني في منطقة الجزاء معظم الوقت.
وبدأت المحاولات الألمانية في وقت مبكر للغاية، إثر فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية، لكن حارسة مرمى الصين أبعدت الكرة في الوقت المناسب.
ووسط السيطرة الألمانية التامة على مجريات اللعب في المباراة، شهدت الدقيقة 14، هجمة مرتدة سريعة للمنتخب الصيني كادت تسفر عن هدف التقدم.
وواصل المنتخب الألماني سيطرته على مجريات اللعب، لكن المرتدات السريعة القليلة للمنتخب الصيني شكلت خطورة كبيرة على المرمى الألماني.
وكانت أخطر هذه الفرص في الدقيقة 44، عندما شنت تشانج روي هجمة سريعة، ومررت الكرة خلف الدفاع الألماني إلى زميلتها يانج لي المندفعة في الجهة الأخرى من الملعب، والتي سددت الكرة بيمناها في الزاوية البعيدة على يسار الحارسة الألمانية، لكن الكرة ارتدت من القائم.
وتجددت الفرصة للمنتخب الصيني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن لاعبات الفريق افتقدن مجددًا للقدرة على إنهاء الهجمة بالشكل الأمثل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، لعبت وانج شوانج نجمة باريس سان جيرمان بدلًا من ياو وي في صفوف المنتخب الصيني، كما لعبت لينا أوبيردورف بدلًا من كارولين سيمون في المنتخب الألماني.
وتغلب المنتخب الألماني على التكتل الدفاع الصيني وسجل هدف التقدم في الدقيقة 66، إثر ضربة ركنية وصلت منها الكرة داخل منطقة الجزاء، وحاول الدفاع الصيني إبعادها لكن الكرة ذهبت لجوليا جوين المتحفزة داخل قوس منطقة الجزاء وسددتها قوية لتمر بين لاعبات الصين وتسكن الشباك بنجاح.
وبعدها، تخلى المنتخب الصيني عن حذره وحاول الضغط على المنتخب الألماني بحثا عن هدف التعادل، وتبادل الفريقان الهجمات لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الألماني وتصدره للمجموعة.