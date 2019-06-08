رياضة | منافس مصر.. أوغندا تتلقى ضربة قوية قبل كأس أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منافس مصر.. أوغندا تتلقى ضربة قوية قبل كأس أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى منتخب أوغندا ضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تستضيفها مصر بعدما تأكد غياب موسيس وايسوا عن البطولة بعد إصابته على مستوى الركبة. وتعرض وايسوا للإصابة خلال معسكر المنتخب الأوغندي في أبو ظبي بالإمارات، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر. وتقع أوغندا في المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية مع منتخبات مصر والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

Advertisements