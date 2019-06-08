رياضة | المصري ينفذ شروط إيهاب جلال قبل بداية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري ينفذ شروط إيهاب جلال قبل بداية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، رفع عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بنسبة تتراوح من 10 % إلى 15% من قيمة عقد كل لاعب، استعدادا للموسم الجديد.

يأتي ذلك تنفيذا لشروط إيهاب جلال المدير الفني، ومكالبته برفع عقود لاعبيه لتتناسب مع إمكانياتهم الفنية، والحفاظ على قوام الفريق الأساسي بالموسم المقبل.

وكان المصري البورسعيدي، نجح في إنهاء الموسم باحتلاله المركز الرابع، والمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي"الكونفدرالية" الموسم الجديد.