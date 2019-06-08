رياضة | لخلافة طارق حامد.. نجم بيراميدز يوافق على اللعب للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لخلافة طارق حامد.. نجم بيراميدز يوافق على اللعب للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز على الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات مع دونجا عن طريق أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك.

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المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة وأبدى اللاعب موافقته على عرض الزمالك المادي، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة التفاوض مع إدارة بيراميدز لضم اللاعب رسمي.

ويعد دونجا إحدى مفاجآت بطولة الدوري المصري خلال الموسم الجاري بعد الأداء المميز له مع بيراميدز ونجاحه في إثبات نفسه.

ويرى مسئولو الزمالك أن دونجا بمثابة بديل مميز لطارق حامد لاعب الوسط ويستطيع القيام بنفس أدواره ومهامه بسبب التحفظ على مستوى محمود عبد العزيز.