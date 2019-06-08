رياضة | دور زوجة محمد صلاح في تألقه.. موقع عالمي يتحدث (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دور زوجة محمد صلاح في تألقه.. موقع عالمي يتحدث (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"وراء كل رجل عظيم امرأة".. كلمة تنطبق كل حروفها على ماجي زوجة محمد صلاح التي تنال عند ظهورها الكثير من التعليقات، منها التي تقدر دورها في حياة نجمنا المصري ومنها تعليقات عنصرية وتمييز بخصوص طريقة لبسها أو ظهورها بشكل بسيط رغم إنها متزوجة نجم بقيمة "مو".

استطاع محمد صلاح أن يتألق للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول وحارب شعار البعض "نجم الموسم الواحد" وكان قريباً من تحقيق لقب الدوري الانجليزي لولا تفوق مانشستر سيتي بنقطة وأيضاً استطاع أن يرسم ابتسامة على وجه محبي الريدز بالمساهمة في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ونشر موقع "سوكر ستوريز" تقرير خاص بزوجة محمد صلاح وأبرز خلال الفيديو دورها في حياة "مو" وإنها كانت حب حياته منذ الصغر ولا تزال علاقتها صامدة لم تتأثر بعالم الشهرة وتظل ماجي محتفظة بشكلها البسيط ولا تهتم بعالم الموضة والأزياء.

Advertisements

وأوضح التقرير عبر الفيديو الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أن زوجة صلاح ليست مهتمة بعالم السوشيال ميديا أو الظهور في الحفلات مثل زوجات اللاعبين المشاهير ليونيل ميسي وأنتويلا وبيكيه وشاكيرا رغم إنها حالياً من أشهر زوجات اللاعبين في الوطن العربي والعالم.

كما أشار التقرير إلى أن ماجي هي من تدير الأعمال الخيرية لصلاح وأيضاً هي وراء نجاحات اللاعب وتستطيع أن تنقل لـ"مو" الصورة الحقيقة والواقع فهي بمثابة حلقة وصل للاعب ما بين "عالم الشهرة وأيضاً العالم الذي ترعرع فيه".

وظهرت ماجي زوجة محمد صلاح مؤخراً، في صلاة عيد الفطر مع ابنتها وهي ترتدي ملابس بسيطة نالت إعجاب الكثيرين ببساطتها.



