رياضة | طبيب المنتخب يحدد موقف "جنش" من المشاركة أمام تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب المنتخب يحدد موقف "جنش" من المشاركة أمام تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمود جنش حارس مرمى منتخب مصر لاختبار طبي تحت إشراف محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، خلال المران المسائي على ملعب برج العرب لتحديد مستقبله حول المشاركة في المباراة الودية أمام تنزانيا.

وواصل جنش، الغياب عن مران الفراعنة صباح اليوم بعد شكواه من بعض الآلام، على أن يشارك في المران المسائي حسب تعليمات الطبيب.

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ويدرس الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، استبعاد اللاعب من المواجهة الودية خوفا من تفاقم الإصابة وفقدانه خلال بطولة الأمم الإفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره التنزاني، يوم 13 يونيو الجاري على ملعب برج العرب، ضمن استعدادات الفراعنة لنهائيات الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالقاهرة بالفترة من 21 بالشهر الحالي حتى 19 يوليو المقبل.