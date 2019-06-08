رياضة | كيوتيه وسانيا على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيوتيه وسانيا على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عددصا من لاعبي المنتخبات المشاركة ببطولة العالم للشباب تحت 20 عاما والتي تقام ببولندا.

وتأتي مراقبة الأهلي للاعبين، من أجل اختيار لاعب إفريقي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وجاء على رأس المراقبين من المارد الأحمر كل من سيدو كيوتيه مهاجم منتخب مالي، والسنغالي أمادو سانيا، والذين لفتوا الأنظار إليهم بقوة خلال البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي، مفاوضاته مع الثنائي للحصول على خدمات أحدهم، عقب انتهاء البطولة مباشرة وقبل فترة الإعداد للفريق المقرر لها بألمانيا استعدادا للموسم الجديد