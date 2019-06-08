شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم» يعلن القائمة الأولية لرئاسة مجلس الإدارة للدورة الرابعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم القائمة الأولية المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي تم فتحت باب الترشح لها من تاريخ 1440/8/30 إلى تاريخ 1440/9/18.

وبين الاتحاد أنه تقدم للجنة خلال تلك الفترة 5 مترشحين (2 قائمة انتخابية)، (3 بدون قائمة انتخابية)، وأنه بعد فحص كافة ملفات المترشحين والاطلاع على المواد المتعلقة باختصاصات اللجنة وشروط الترشيح المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات فإن من استوفوا الشروط هم على النحو التالي: ياسر بن حسن المسحل (رئيساً)، خالد بن عواض الثبيتي (نائباً للرئيس)، أضواء بنت عبدالرحمن العريفي (عضواً)، بندر بن محسن الأحمدي (عضواً)، تركي بن عبدالرحمن السلكان (عضواً)، خالد بن عبدالعزيز بن مقرن (عضواً)، عبدالله بن حسن كبوها (عضواً)، عبدالعزيز بن حسن العفالق (عضواً)، معيض بن محمد الشهري (عضواً)، نزيه بن عبدرب النبي النصر (عضواً)، نعيم بن بكر البكر (عضواً).

وأكدت اللجنة حق كل من لديه تظلم بسبب استبعاده من الترشح أو طعن ضد أي من المترشحين أن يتقدم للجنة الاستئناف الانتخابية بتظلمه أو طعنه مع المستندات المؤيدة له عن طريق الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بمقرها في مدينة الرياض خلال الفترة من 11:00 صباحاً يوم الأحد 1441/10/6هـ إلى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 1440/10/8.