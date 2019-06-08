شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد السباحة»: انطلاق برنامجي «أكاديمي» و«ستار» 6 شوال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نفذ الاتحاد السعودي للسباحة ورشة عمل لفريق عمل برنامج سباحة أكاديمي وسباحة ستار على مدى ثلاثة أيام التي من المقرر أن تنطلق في السادس من شهر شوال الجاري.

وجرت الورشة على مسبح الهيئة العامة للرياضة بالدمام «الصالة الخضراء» وهي برامج خاصة لتعليم السباحة تابعة للاتحاد السعودي للسباحة وتحت مظلة ومتابعة الهيئة العامة للرياضة.

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ويستهدف برنامج «سباحة أكاديمي» كافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين، ويندرج تحت مظلة برنامج جودة الحياة 2020 المتزامن مع رؤية المملكة 2030، بينما يستهدف برنامج «سباحة ستار» فئة المميزين من المخرجات الفنية لبرنامج «سباحة أكاديمي».

ويهدف البرنامج الذي ينطلق في 9 مناطق هي «الرياض، جدة، الدمام، حائل، جازان، نجران، الطائف، أبها، الأحساء» إلى تنشيط برامج السباحة الصيفية بطريقة أكاديمية، ويسعى لمحو أمية السباحة لدى جميع شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات الصغرى التي يمكن الاستثمار فيها مستقبلا لتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة السباحة بطريقة منظمة ولزيادة نسبة ممارسة الرياضة المجتمعية، كما يهدف أيضاً إلى استكشاف واستقطاب السباحين التابعة للاتحاد وبرنامج سباحة أكاديمي يتم تحت إشراف وتنفيذ الاتحاد السعودي للسباحة الذي يؤهل معلمين ذوي كفاءة فنية وحاصلين على شهادات رسمية في مجال تعليم السباحة، ما يساعد على تعلم السباحة على أسس صحيحة عن طريق برنامج متنوع وثري من الأنشطة والحركات والمهارات الفنية.

وركزت محاور الورشة على المناهج المقدمة في التعليم والتدريب، وأيضاً على أهمية الإنقاذ والسلامة المائية وذلك بمتابعة نائب رئيس الاتحاد الدكتور قاسم الزهير، والمدير التنفيذي للاتحاد علي عون، ومدير الأداء الفني فارس عطار، ومدير برنامج «سباحة أكاديمي» يوسف بشير، وممثلي الاتحاد بالمناطق والمدربين والمعلمين للبرنامج.

وفي ختام الورشة، قدم رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني شهادات الحضور لممثلي المناطق، وشكرهم على مشاركتهم في هذه الورشة لتحقيق الأهداف المطلوبة من البرنامج.