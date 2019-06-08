شكرا لقرائتكم الأهلي ينتظر رد اتحاد الكرة على بيانه قبل تصعيد أزمة جدول الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، أن النادي ينتظر رد إتحاد الكرة على بيانه الذي أصدره صباح اليوم بشأن أزمة جدول الدوري، قبل التصعيد.
فيما أكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأهلى رفض الأهلي لخوض مباريات الدورى بعد كاس الامم قائلا :"نرفض خوض المباريات المتبقية بعد كأس الأمم ومصممين على تنفيذ طلباتنا المنطقية..ننتظر رد إتحاد الكرة قبل اتخاذ خطوتين للتصعيد ليس من بينهما الانسحاب".
وأرسل نادى الأهلي مذكرة اعتراض لاتحاد الكرة صباح اليوم يعدد فيه أخطاء الجبلاية بخصوص أزمة جدول الدورى العام.
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