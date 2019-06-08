شكرا لقرائتكم مرتضى منصور وخالد جلال يحددان مصير التونسيين والمغربيين فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، جلسة مع خالد جلال المدير الفنى للفريق الأيام المقبلة، لدراسة احتياج الفريق للرباعى المحترف.

ويضم الزمالك 4 لاعبين محترفين، التونسيان فرجانى ساسي وحمدي النقاز، والمغربيان حميد أحداد، وخالد بوطيب.

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وستحدد جلسة رئيس الزمالك والمدير الفنى ، مدى احتياج الفريق لكل لاعب، وإمكانية تعويضه بالعناصر المحلية المتاحة، خاصة فى ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المعارين، والمنتظر أن يحسم ملفهم خلال الفترة المقبلة.

وسيحسم الزمالك مصير لاعبيه المحترفين، لرحيل أحدهما فى الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى يتمكن من إعادة أى من لاعبيه الأفارقة المعارين، أو التعاقد مع أخرين جدد، خاصة وأن اللائحة تنص على عدم قيد أكثر من 4 لاعبين أجانب فى قائمة الفريق.