هل ينضم كهربا للأهلى عبر مطار باريس؟ شوف الصورة واحكم...

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جدة - عمرو شويل نشر أحد أصدقاء نجم الزمالك محمود كهربا المقربين صورة تجمع اللاعب بنجم النادي الأهلي السابق أسامة حسني في مطار العاصمة الفرنسية باريس وأثارت صورة كهربا مع نجم النادي الاهلي وزوج ابنة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علامات استفهام حول مصير اللاعب الفترة القادمة



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