هذا الرباعى يحسم مصير صفقات الموسم الجديد بالزمالك...

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جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادي الزمالك، دخول أجواء الصفقات الصيفية مبكرا، لضم عناصر جديدة تساهم فى تدعيم كافة خطوط القلعة البيضاء داخل المستطيل الأخضر. وشكل مجلس الزمالك لجنة مصغرة لحسم مصير الصفقات الجديدة فى الميركاتو الصيفى، تضم إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وأمير مرتضى المشرف على الكرة وخالد جلال المدير الفنى. ويسعى مجلس الزمالك للاستقرار مبكرا على أسماء اللاعبين المطلوب التعاقد معهم لحسم الصفقات فى أسرع وقت قبل الدخول فى مزايدات مع أندية أخرى، مما يؤدى لزيادة المقابل المادي المنتظر سداده لحسم الصفقات الصيفية.

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