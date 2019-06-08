إنبى يزاحم المقاصة لخطف العجوز من بتروجت...

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جدة - عمرو شويل زاحم إنبى نظيره مصر المقاصة فى خطف أحمد العجوز لاعب وسط بتروجت بعد هبوط الفريق البترولي إلى دورى القسم الثانى حيث يبحثان عن دعم صفوفهما بلاعب خط وسط بالموسم الجديد. Advertisements ودخل إنبى الصفقة لضم العجوز لحاجة الفريق البترولى لتعويض رحيل حمدى فتحى فى يناير الماضى للأهلى بجانب انتهاء فترة استعارة محمد أشرف روقة من الزمالك مع محاولات تجديد تلك الإعارة بجانب التفاوض مع العجوز. وسيحسم اللاعب وجهته المقبلة بعد العودة إلى إدارة ناديه حيث يرغب فى تحديد مصيره مبكرا ، حتى يكون ضمن صفوف فريقه الجديد فى فترة الإعداد للموسم المقبل.

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