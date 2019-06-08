صور .. تفاصيل انتقال حارس الزمالك لصفوف ليجانيس الأسبانى...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، تفاصيل انتقال محمد عز الدين حارس مرمى الزمالك الصاعد تحت 16 سنة، لصفوف نادي ليجانيس الأسبانى بداية من الموسم القادم.



حارس الزمالك الصاعد

وبدأت القصة بعد نشر حارس الزمالك، الشهير بـ"سيمو"، صور له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكداً انتقاله إلى نادى ليجانيس الأسبانى بداية من الموسم الجديد.



حارس الزمالك الصاعد

وتواصل "الخليج 365" مع مسئول بقطاع الناشئين بنادي الزمالك، لمعرفة حقيقة انتقال الحارس الصاعد للدوري الأسباني بالموسم الجديد.

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حارس الزمالك الصاعد

وقال مصدر مسئول بالزمالك أن محمد عز الدين يلعب ضمن صفوف فريق 2003 ويتواجد فى حراسة مرمى الفريق مع أحمد نادر السيد.



حارس الزمالك الصاعد

وأضاف المصدر أن مسئولو الزمالك لا يعلمون حقيقة انتقال الحارس بشكل نهائى للنادي الأسباني خاصة أنه يسافر كل عام مع عائلته إلى خارج مصر لقضاء معايشة مع بعض الفرق الأوروبية حيث يسعى للالتحاق بنادى خارجى.



حارس الزمالك الصاعد

وأختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن احتراف الحارس لا يمثل أزمة خاصة أن الزمالك سيحصل على حق رعايته من النادى الذى سينتقل إليه عندما يستطيع توقيع عقد احتراف، وأن النادي الأبيض لم يبرم له عقد احتراف.