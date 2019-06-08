شكرا لقرائتكم الأهلي يرفع شعار "ممنوع كبار السن" فى ميركاتو الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع مجلس إدارة النادي الأهلي، شعار ممنوع كبار السن خلال الميركاتو الصيفى المقبل، قبل انطلاق مولد الصفقات والتدعيمات المنتظرة للقلعة الحمراء. وشهدت الأيام الماضية، تلقى النادي الأهلي، عروضا لضم الثنائى حسام باولو مهاجم الزمالك المعار للداخلية وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب نظرا للعروض المميزة للثنائى طوال الموسم الماضى. وبعد دراسة الأمر، رفض مسئولو النادي الأهلي، التفاوض بخصوص باولو وأحمد علي، بسبب كبر سن الثنائى وتفضل التعاقد مع لاعبين شباب لتدعيم هجوم القلعة الحمراء فى الموسم الجديد. ووضع مسئولو النادي الأهلي، الثنائى طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون وإمام عاشور لاعب حرس الحدود على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لتدعيم هجوم القلعة الحمراء، نظرا لامتلاك الثنائى إمكانيات فنية كبيرة بالإضافة إلى صغر أعمارهم.

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