شكرا لقرائتكم أسوان يبدأ الإعداد للموسم الجديد بالدوري الممتاز أول يوليو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس إدارة نادي أسوان والجهاز الفني للفريق أول يوليو المقبل موعدا لبدء الإعداد للموسم الجديد في الدوري الممتاز . وعاد أسوان للدوري الممتاز بعد غياب موسمين قضاها في دوري القسم الثاني. Advertisements وقرر مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان دخول الفريق معسكراً داخلياً بأحدى المدن الساحلية يخوض خلاله عدد من المباريات الودية لبرنامج الإعداد للموسم الجديد أوئل الشهر المقبل. ويدعم أسوان صفوفه بأكثر من لاعب جيد حيث ضم جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت، لمدة موسمين.

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