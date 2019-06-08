الخليج 365 يكشف تكاليف استمرار رمضان صبحى داخل الأهلي...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365، تكاليف صفقة استمرار رمضان صبحى لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، فى صفوف النادي الأهلي خلال الموسم الكروى الجديد. ويسعى النادي الأهلي للإبقاء على رمضان صبحى ضمن صفوف القلعة الحمراء بشكل نهائى ولكن هذا الأمر سيكلف الخزينة ملايين الجنيهات نظير إتمام الصفقة بشكل رسمى مع مسئولو هيدرسفيلد الإنجليزي. ويرفض النادي الإنجليزي رحيل رمضان صبحى قبل تقاضى نفس القيمة المالية التى سددها لشراء اللاعب من صفوف ستوك سيتى والبالغة 5 ملايين و700 ألف جنيه استرلينى ما يوازى قرابة 122 مليون جنيه مصري. ولن تكون هذه القيمة التكلفة النهائية لإتمام الصفقة لصالح النادي الأهلي حيث سيتبقى راتب اللاعب السنوى خلال مدة التعاقد لذلك لن تقل قيمة الصفقة عن 150 مليون جنيه يتحملها النادي الأحمر للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى.

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