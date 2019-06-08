شكرا لقرائتكم أندرتيكر يهزم غولدبيرغ في أقوى عروض سوبر شوداون بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أندرتيكر على غولدبيرغ في أقوى عروض WWE سوبر شوداون التي أقيمت في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وهي المرة الأولى التي يأتي فيها الأخير إلى السعودية.
وبدأ الحدث بنزال سيث رولينز وبارون كوربن، والذي تفوق فيه الأول وحافظ على لقب بطولة اليونيفرسال، كما حقق فين بالور لقب انتركونتيننتال في ثاني نزالات سوبر شوداون جدة.
وتغلب على شين مكمان على رومان رينز، كما فاز راندي أورتن على تريبل إتش، فيما تغلب برون سترومان بوبي لاشلي، ونجح كوفي كينغستون في الحفاظ على لقب بطولة WWE.
واستطاع منصور الشهيل الفوز على 50 مصارعاً في حدث سوبر شوداون، وفي أقوى وآخر عروض سوبر شوداون، فاز أندرتيكر على غولدبيرغ.
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