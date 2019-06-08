شكرا لقرائتكم تصفيات "يورو 2020": إسبانيا تحقق فوزها الثالث على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المنتخب الإسباني انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه على منتخب جزر فارو 4 - 1 يوم الجمعة في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب النرويجي مع نظيره الروماني 2 - 2 وفوز السويد على مالطا 3 - صفر.
وسجل أهداف المنتخب الإسباني سيرجيو راموس في الدقيقة الخامسة وخيسوس نافاس في الدقيقة 19 وتيتور جيستسون، لاعب منتخب جزر فارو بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 34 وخوسي لويس جايا في الدقيقة 71. فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لمنتخب جزر فارو كليمينت أولسن في الدقيقة 30.
ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى تسع نقاط على قمة الترتيب، وظل منتخب جزر فارو بلا نقاط في قاع الترتيب.
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