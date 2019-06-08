الأعلى راتبا بين نجوم الملكي.. تفاصيل صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد

حسام رضوان

كشفت تقارير إعلامية التفاصيل المادية لصفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد الإسباني، والشروط التي وضعها اللاعب للانضمام إلى النادي الملكي.

وقالت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" إن راتب هازارد الأسبوعي تضاعف من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 400 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين دخلا في مدريد، ليطيح بالويلزي جاريث بيل الذي يتقاضى 17 مليون يورو سنويا. بحسب "سكاي نيوز".

ويرتبط هازارد بريال مدريد بعقد مدته 5 سنوات.

فيما قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن صفقة انتقال هازارد قد تصل إلى 150...