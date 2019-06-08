بعد تجاهل الجبلاية.. بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة الدوري

كتب: ضياء السقا

أرسلت إدارة النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، مذكرةً إلى اتحاد الكرة، تؤكد فيها عدم التفريط في حق القلعة الحمراء في بطولة الدوري هذا الموسم، على خلفية أزمة مواعيد المسابقة.

وقال الموقع الرسمي للنادي إن المذكرة تكشف عن العديد من الوقائع التي لم يلتزم فيها اتحاد الكرة بمبدأ تكافؤ الفرص أو تطبيق قواعد اللعب النظيف، هذا، فضلا عن غياب العدالة بين الأندية، خاصة عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من مسابقة الدوري.

ورصدت إدارة النادي قيام الاتحاد بتغيير مواعيد العديد من المباريات عقب الإعلان عنها، وتأجيل المباريات المؤجلة للمنافسين، وعدم المساواة في الفارق الزمني بين المباريات وما بين لقاءات الأهلي، الذي أدى مباراة كل 72 ساعة على مدار ثماني مواجهات. في الوقت الذي لم يلتزم فيه المنافس بهذا الفارق الزمني عند إقامة مؤجلاته.

وتطرقت مذكرة النادي إلى عدم تقدير عامل الوقت من جانب اتحاد الكرة، والذي عمل على استهلاكه، وكان كافيًا لاستكمال مسابقة الدوري قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، حيث تجاهل الاتحاد للإساءات العلنّية التي جاءت في حق القائمين على إدارة اللعبة، والحكام من مسئولين في المنظومة الرياضية دون حسيب أو رقيب.

وكشف النادي في مذكرته عن مسئولية الاتحاد بشأن أزمة القيد في القائمة الإفريقية في نسختها الجديدة، خصوصًا وأن الاتحاد لم ينتبه عند تأجيل المباريات لمشكلة القيد الإفريقي، والأزمة التي سوف تواجهها الأندية المصرية المشاركة في بطولات الاتحاد الإفريقي “كاف” سواء فيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد، وحرمانهم من المشاركة في الأدوار الأولى من البطولة؛ نظرًا لعدم قيدهم في المواعيد المحددة سلفًا؛ بسبب عدم انتهاء المسابقة المحلية مبكرًا.

Advertisements

وجاء في المذكرة أن الأهلي يحرص دائمًا على المعاونة للارتقاء بالكرة المصرية، وإرساء القيم الرياضية، ومستمر في قناعاته الراسخة في تطبيق قواعد اللعب النظيف. لذا، فإن النادي يحتفظ بكافة حقوقه الكاملة في بطولة الدوري العام للموسم الجاري، وما سوف يتخذه مجلس الإدارة من قرارات في اجتماعه المقرر خلال ساعات بشأن كافة الملاحظات السابق الإشارة إليها، والتي تم رصدها بوقائع مُثبَتة على مدار الموسم الحالي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد أصدر بيانا، في وقت سابق، يهدد فيه بالانسحاب من الدوري، حال تأجيل مبارياته لما بعد كأس الأمم الإفريقية.

وتجاهلت الجبلاية تهديدات مجلس إدارة الأهلي، بالانسحاب من الدوري، حيث أعلنت لجنة المسابقات، عدم إجراء أي تعديلات على مواعيد البطولة، وبالتالي ستستكمل المسابقة عقب كأس الأمم الإفريقية.

موضوعات متعلقة:

5 قرارات نارية للأهلي في ’’جمعة الغضب‘‘.. وأول تحرك من الجبلاية.. وتعليقات قوية من الزمالك وبيراميدز وسموحة.. والسوشيال ميديا تنتفض

الأزمة تشتعل.. الجبلاية تتجاهل تهديدات الأهلي.. وترفض طلب الزمالك.. والدوري في مهب الريح